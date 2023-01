Halowe Mistrzostwa Ziemi Sieradzkiej. Rozlosowano grupy eliminacyjne!

W sobotnie popołudnie w siedzibie ŁZPN rozlosowano grupy eliminacyjne mistrzostw.

Grupa A

Czarni Rząśnia

Warta II Sieradz

Orkan Buczek

Pogoń Zduńska Wola

Grupa B

WKS 1957 Wieluń

Warta Sieradz

Złoczewia Złoczew

LKS Kwiatkowice

Do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z obu grup. Mistrz grupy A zmierzy się z wicemistrzem grupy B, natomiast mistrza grupy B czeka starcie z wicemistrzem grupy A.

Tytułu mistrzowskiego broni trzecioligowa obecnie Warta Sieradz, która jest jedynym klubem rywalizującym we wszystkich dotychczas rozegranych turniejach. Pierwszy turniej rozegrano w roku 1993, a triumfował nieistniejący już Terpol Sieradz. Za to zawodach zadebiutuje druga drużyna Warty Sieradz, której grającym trenerem jest Łukasz Mitek, a pomaga mu Michał Łochowski. Obaj z powodzeniem występowali w pierwszej drużynie sieradzkiego klubu.

Wstęp na sobotnie mistrzostwa jest bezpłatny. Obszerny artykuł poświęcony jednemu z najstarszych tego typu turniejów halowej piłki nożnej w naszym kraju w środowym (11 stycznia) tygodniku "Nad Wartą".