Grupa Tubądzin wsparła WOŚP. Na licytacji płytki z obrazami artysty Rafała Olbińskiego FOTO

Niezwykłe dzieła przeniesione na płytki i wystawione na licytacje

- Obraz “Primavera” i “No Place to Hide II” to wyjątkowa synteza sztuki, poezji i nowoczesności. “Primavera” przedstawia baletnicę w tańcu emanującą lekkością i grą formy. Z kolei “No Place to Hide II” przykuwa uwagę przenikliwością i abstrakcyjnością spojrzenia na świat. Obydwa obrazy stworzone są w charakterystycznym dla Rafał Olbińskiego stylu. Ceniony malarz w swojej twórczości przenosi na płótno marzenia senne. Jego dzieła są pełne nieoczywistych metafor, pobudzają wyobraźnię i prowokują do refleksji. Artysta bawi się konwencjami, pozostając wierny jednej zasadzie – umiłowaniu piękna.

Słowo o artyście i Grupie Tubądzin

Rafał Olbiński to jeden z najlepszych i najpopularniejszych na świecie polskich artystów. Urodzony i wykształcony w Polsce, ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1981 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie szybko stał się uznanym malarzem, ilustratorem i projektantem. Za swoje artystyczne osiągnięcia zdobył ponad 150 nagród, w tym złote i srebrne medale przyznane przez Klub Dyrektorów Artystycznych w Nowym Jorku, a także złote i srebrne medale od Towarzystwa Ilustratorów w Nowym Jorku i Los Angeles.

Prace Olbińskiego można podziwiać w kolekcjach renomowanych instytucji, takich jak The National Arts Club w Nowym Jorku, Smithsonian Institute and Library of Congress w Waszyngtonie, Suntory Museum w Osace, a także w wielu prywatnych i korporacyjnych zbiorach w USA, Japonii i Europie.

Twórczość artystyczna Olbińskiego była tematem wielu artykułów w międzynarodowych czasopismach, takich jak New York Times, Der Spiegel, potwierdzając znaczący wpływ artysty na światową scenę artystyczną.