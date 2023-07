Grał w ŁKS Łódź i Widzewie - został zawodnikiem Warty Sieradz!

Przemysław Kita z Włókniarza trafił do ŁKS Łódź, gdzie w 2012 roku zadebiutował w Ekstraklasie. Następnie reprezentował w elicie Cracovię w latach 2013-2015, w sumie notując 32 występy w najwyższej klasie rozgrywkowej i strzelając trzy gole.

Kolejny etap jego kariery to II liga, w której bronił barw Znicza Pruszków, Warty Poznań, Olimpii Grudziądz, Widzewa Łódź i Raduni Stężyca. Łącznie zaliczył na tym poziomie 94 mecze, strzelając 25 goli i notując 18 asyst. W Widzewie zaliczył w międzyczasie awans do I ligi, gdzie również miał okazję powiększyć swoje pierwszoligowe liczby – stanęły one łącznie na 49 spotkaniach, 6 golach i 5 asystach.

W sobotę (22 lipca) Warta gra na swoim boisku sparing z Pogonią Nowe Skalmierzyce (11).