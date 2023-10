Dzień Edukacji Narodowej. Nagrody prezydenta Sieradza dla 21 nauczycieli. Kto dostał? ZDJĘCIA

- W Sieradzu jeśli chodzi o oświatę nie mamy się czego wstydzić - mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała. - Wyniki uzyskiwane przez naszych dzieci, a takim kryterium jest egzamin ósmoklasisty są powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. To świadczy o tym, że proces edukacji w naszym mieście, dzięki nauczycielom, jest na wysokim poziomie. Infrastruktury, choć nie wszystko jest jeszcze na najwyższym poziomie, ale nasze przedszkola i szkoły wyglądają bardzo dobrze. Nie mamy problemów żeby realizować programy. A tych z przeróżnych dziedzin, realizujemy wiele. Ostatnio wspólnie z policją organizujemy akcję Stop dla hejtu. Jedyne co spędza sen z powiek nauczycielom, to fakt że powinni zarabiać więcej.