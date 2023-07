Dni Złoczewa 2023. Początek na sportowo. Mecz artyści kontra samorządowcy. Pełen stadion, świetna zabawa. Co dalej w programie? ZDJĘCIA

- Chcielibyśmy wszystkim gościom, którzy przyjadą do Złoczewa z całej Polski udzielić kilku wskazówek. Jeśli jedziecie z Łodzi, Warszawy lub Wrocławia i korzystacie z trasy S8 - pamiętajcie, że zjeżdżając z drogi szybkiego ruchu na węźle Złoczew napotkacie na utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej 477, gdyż jest ona przebudowywana. Dlatego jeśli jedziecie od strony Łodzi to zjedźcie z ósemki w Sieradzu, a potem dojedziecie do nas drogą wojewódzką nr 482. Jeśli jedziecie z kierunku Wrocław zjedźcie z ósemki na węźle Wieluń i kierujcie się drogą nr 482 do Złoczewa – radzi Urząd Miejski w Złoczewie. - Bezpiecznej podróży. Do zobaczenia na koncertach.