Kilkuset księży w Bazylice Mniejszej w Sieradzu. Przewodniczy kardynał z Gwinei ZDJĘCIA

Uroczystościom przewodniczy watykański kardynał Robert Sarah. To urodzony w roku 1945 gwinejski duchowny, który sakrę biskupią otrzymał 8 grudnia 1979 roku jako najmłodszy biskup na świecie. Do godności kardynalskiej wyniesiony został w 2010 roku przez papieża Benedykta XVI w 2010. W latach 2014–2021 pełnił funkcję prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a od kwietnia 2021 roku papież jest członkiem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Kardynał jest autorem wielu książek i publikacji.

Zebranych powitał natomiast biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.

- Przybyliśmy do sieradzkiego sanktuarium, żeby oddać cześć wielkiemu świętemu Józefowi, który miał przywilej i zaszczyt najstaranniej strzec i chronić Najświętszą Marię Pannę i Syna Bożego - zwrócił się do zebranych kardynał Sarah. - Przybyliśmy też, żeby prosić go, aby chronił nasze kapłańskie dziedzictwo i naszą kapłańską czystość, by uczynił z nas jedną kapłańską rodzinę, zjednoczoną wokół biskupa włocławskiego, a nade wszystko, aby nauczył nas, jak miłować milczenie i jak się modlić. Święty Józef sam przecież musiał nauczyć się jak miłować milczenie i modlitwę w bliskości syna Bożego Jezusa.