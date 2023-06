Burmistrz Błaszek Piotr Świderski z jednogłośnym absolutorium ZDJĘCIA

W głosowaniu radni byli jednomyślni i udzielili burmistrzowi jednogłośne poparcie. Piotr Świderski podziękował natomiast za dobrą współpracę oraz zaangażowanie w realizację przedsięwzięć dla rozwoju gminy w 2022 roku zastępcy Iwonie Lisiak, skarbnikowi Małgorzacie Woźniakowskiej, kierownikom referatów, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz podległym jednostkom budżetowym, a także radnym za dobrą i merytoryczną współpracę.

- Wszystko to co robimy, robimy z myślą o mieszkańcach naszej gminy - mówił. - Dążymy do tego, aby żyło się nam wszystkim coraz lepiej. Przed nami jeszcze wiele zamierzeń, planów i projektów. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaufanie, które tylko motywuje do dalszej wytężonej pracy dla naszej gminy. Zachęcam także mieszkańców do dyskusji na wszelkie tematy dotyczące naszej małej ojczyzny. Drzwi urzędu są otwarte szeroko dla każdego.