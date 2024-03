Biegowy flash-mob odbył się w Warcie. Uczestnicy do pokonania mieli 16-kilometrową, malowniczą trasę ZDJĘCIA

Pierwszy biegowy flashmob odbył się w Cielcach, tym razem amatorów biegania zaproszono w okolice Warty. Uczestnicy do pokonania truchtem lub marszem mieli 16 kilometrów, a wydarzeniu towarzyszyło hasło „Dwa mosty, czyli biegiem za zbiegiem z biegiem Warty”

Skąd pomysł? - Ja po prostu się ruszam: biegam, jeżdżę na rowerze i od wielu lat w niedzielny poranek truchtam sobie także tą trasą, te 10-15-20 kilometrów. I ubolewałem przez te wszystkie lata, że zawsze byłem tu sam. Spotykałem pojedynczych biegaczy, ale masowego ruchu turystycznego tu nie było. A ponieważ nie ma dla mnie piękniejszej trasy i to w całym województwie łódzkim niż ta dzisiejsza, chciałem się nią podzielić z innymi – odpowiada z uśmiechem Olgierd Neyman, dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielcach i inicjator biegowego flash-mobu.

Z zaproszenia skorzystał m.in. burmistrz Warty Krystian Krogulecki. - Warto się ruszać. Na co dzień też staram się biegać, bo fajnie jest być aktywnym. Zdrowe ciało, to i zdrowy duch, człowiek ma energię, nowe pomysły, można się pełniej realizować. A przy tym wydarzeniu dodatkowo cieszy, że jest to oddolna inicjatywa.

Kolejne biegowe flash-moby będą?_ - Myślę, że tak. Jak się ruszamy, znaczy, że żyjemy, warto więc zachęcać kolejnych – _zapowiada Olgierd Neyman