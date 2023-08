81 lat temu dopełniła się tragedia sieradzkich Żydów. Zlikwidowano getto ZDJĘCIA

- Zebraliśmy się w miejscu, gdzie 81 lat temu dopełnił się tragiczny los żydowskiej społeczności nie tylko naszego miasta, ale całego regionu - mówi Cezary Zbrojewski, jeden z inicjatorów upamiętnienia sieradzkiej społeczności wyznania Mojżeszowego. - Likwidacja getta zaczęła się 24 sierpnia, 1942 roku i trwała do 28 sierpnia. Z podominikańskiego kościoła, gdzie wcześniej ich zgromadzony, zostali wywiezieni ciężarówkami do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostali zamordowani. Około 180 zdrowych, zdolnych do pracy mężczyzn, przewieziono do Łodzi. Przed wojną społeczność żydowska w Sieradzu liczyła około 2500 osób, czyli 23 procent, a w całym powiecie 16000. Wojnę przeżyli nieliczni.