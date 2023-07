20-lecie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli ZDJĘCIA

Plenerową wystawę promującą nasz region można oglądać przed siedzibą ambasady Polski w Brukseli – są to fotografie najbardziej atrakcyjnych – pod względem przyrodniczym, architektonicznym czy turystycznym – miejsc w Łódzkiem. To zdjęcia tego, co wyróżnia nasz region na tle innych, czyli m.in. kultury ludowej. Wystawa to jedna z inicjatyw Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, które właśnie obchodzi 20-lecie swojej działalności.

– 20 lat to dopiero początek – mówiła Iwona Koperska przypominając o dorobku i ważnej roli biura w stolicy Europy. Gratulacje dla RBWŁ składał m.in. Rafał Siemianowski, ambasador RP w Brukseli oraz zaproszeni goście.

To dla nich zabrzmiały miedzy innymi pieśni katalońskie i utwory na gitarę m.in. Claude Debussy’ego w wykonaniu artystów Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Po uczcie dla ducha, była uczta dla podniebienia, o którą zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Barkowicach. W Brukseli promowały „Smaki Łódzkiego”, czyli swojskie wędliny, smalec, bigos, pierogi, regionalne chałki i wypieki.