Złoczew już zaprasza na... Dzień Kobiet. Z okazji marcowego święta wystąpi tutaj Cezary Pazura ZDJĘCIA

- To już potwierdzone: Cezary Pazura wystąpi w Złoczewie. To będzie szczególny występ, bo z okazji Dnia Kobiet. Zapraszamy w niedzielę 10 marca 2024 roku do Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie. Panie otrzymają kwiaty. A panów zapraszamy do rzędów z tyłu – zapowiada z humorem Urząd Miejski w Złoczewie. - Szczegóły dotyczące godziny występu już niebawem. Zapraszamy. Wstęp wolny.