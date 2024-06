Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej Gminy Sieradz ZDJĘCIA

- Absolwentom tej szkoły życzę nie tylko udanych i bezpiecznych wakacji, ale też potem udanych wyborów i samych sukcesów w dalszej edukacji. To w nawiązaniu do znanego przeboju i słów z niego "szczęśliwej drogi, już czas". A uczniom klas siódmych życzę z kolei, by po wakacjach bezpiecznie wrócili do swej szkoły i kontynuowali z sukcesami naukę. Wszystkiego dobrego

- powiedział wójt Jarosław Kaźmierczak.

Szkolna uroczystość była także okazją do wręczenia uczniom świadectw, a tym z najlepszymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem (średnia z ocen co najmniej 4,75 i minimum bardzo dobre sprawowanie) nagród książkowych, które ufundowała Rada Rodziców.

Gmina Sieradz jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych (to także oddziały przedszkolne). Wszystkie te placówki mają łącznie 1430 podopiecznych.