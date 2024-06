Prestiżowe wyróżnienie dla Stowarzyszenia im. Ireneusza Ślipka z Warty ZDJĘCIA

Program „Chroniąc pamięć” zainicjowany w roku1998 przez amerykańskiego prawnika Michaele Traisona, wspierany jest między innymi przez Ambasadę Izraela w Polsce, Fundusz Michael Traison for Poland, Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland - FODŻ , Żydowskie Muzeum Galicja i JCC Kraków.

Od 2011 roku uroczystości nadania odznaczeń odbywają się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród laureatów są między innymi Lech Kaczyński, Jerzy Kropiwnicki, Jan Jagielski czy Kamila Klauzińska.