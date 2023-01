Województwo Łódzkie i ŁKA oficjalnymi sponsorami ekstraklasowego Widzewa Łódź ZDJĘCIA

W ramach porozumienia zostanie ustalony pakiet świadczeń obejmujący pozycjonowanie logotypu sponsora między innymi na spodenkach meczowych pierwszej drużyny oraz na koszulce drużyny z kategorii U-17 Akademii Widzewa. - Widzew jest klubem ogólnopolskim, ale stanowi również wizytówkę całego regionu łódzkiego, dlatego jesteśmy dumni, że będziemy mogli promować województwo podczas rywalizacji na boisku. Klub jest ważnym elementem tożsamości dla kibiców, którzy pokonują dziesiątki kilometrów, by wypełniać Serce Łodzi. Rozmowy z panem Marszałkiem były bardzo owocne i odbyły się w świetnej atmosferze, za co chciałbym podziękować – mówił Mateusz Dróżdż, prezes Widzewa Łódź.

- To dla nas kolejny etap realizowanej od lat strategii wspierania sportu - mówił Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. - Chętnie włączamy się w projekty ważne dla lokalnych społeczności i jednoczące mieszkańców. A takim z całą pewnością jest piłka nożna. Wiem, jak ważna dla Klubu jest Akademia Widzewa. Świetnie się składa, bo również dla samorządu województwa łódzkiego sport dzieci i młodzieży to oczko w głowie. Naszą przyszłością jest młodzież, a teraz wspólnie możemy w nią inwestować i edukować. Cieszę się, że będziemy współpracować z klubem piłkarskim, posiadającym długoletnią tradycję sportową, a także sukcesy na arenie międzynarodowej. Obserwowaliśmy, jak długą drogę pokonaliście, by znaleźć się tu, gdzie jesteście, czyli w czołówce ekstraklasy. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że Widzew to nie tylko duma Łodzi, ale też duma województwa!