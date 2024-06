Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Sieradzu z udziałem wiceminister, wojewody ZDJĘCIA, VIDEO

- Zmiany w oświacie zaczęliśmy od rekordowej podwyżki dla nauczycieli - mówiła Katarzyna Lubnauer. - To 30 procent dla nauczycieli mianowanych i 32 dla początkujących. Rozpoczęliśmy prace nad podstawami programowymi. 1 września do polskich szkół wejdą już odchudzone podstawy programowe, tak aby było więcej czasu na realizację materiału. Chcemy aby lekcje były ciekawsze, stąd też odchudzanie podstaw i kanonu lektur. 1 września 2025 roku znika już HiT, nowe roczniki nie będą już miały tego przedmiotu, ale pojawią się dwa nowe przedmioty edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Kolejne zmiany związane są z lekcjami religii. Od w września 2024 roku ocena z religii nie będzie wliczana do średniej, a rok później będzie jedna godzina tego przedmiotu. Od 1 września 2026 roku czeka nas duża reforma podstaw programowych.