Wietrzne morsowanie w rzece Warcie w Sieradzu.Za tydzień Inwazja Morsów ZDJĘCIA

Wiał doc mocny wiatr, potęgujący uczucie zimna. Mimo to znalazło się około pół setki chętnych na kąpiel. Kolejne spotkanie w najbliższą niedzielę, także w południe.

- Również w najbliższą niedzielę wyjeżdżamy natomiast do Przykony, jest tam wielka impreza pod nazwą Inwazja Morsów - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa. - Mają być miłośnicy zimnych kąpieli z całego naszego regionu. My pojedziemy ze specjalnym transparentem, żeby było wiadomo skąd jesteśmy. Ci co nie pojadą do Przykony będą morsować w Sieradzu. Sezon jeszcze trwa i to w najlepsze. Z kolei w marcu mamy wyjazd do Lisowic koło Brzezin. Tam też szykuje się wielka impreza morsowa. Coraz bliżej jednak pierwszy dzień wiosny, a to oznacza, że kończymy kolejny sezon morsowania w naszej Warcie. Będziemy chcieli zrobić podsumowanie z przytupem, ale na szczegóły przyjdzie jeszcze czas.