Wieczór kolęd w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu ZDJĘCIA

- Spotykamy się jeszcze w klimacie świąteczno-noworocznym, aby podziękować sobie za współpracę z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, władzami miasta , powiatu - mówi Grzegorz Delida, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. - To też okazja aby zaplanować sobie pewne kwestie na przyszły rok, złożyć sobie życzenia, zjeść smaczny posiłek i miło spędzić czas. Dodam, że nasza oferta jest bogata. Większość ludzi kojarzy MOPS z zasiłkami, pomocą finansową, a to mylne, bo organizujemy wiele form pomocy różnym osobom - chorym, samotnym niepełnosprawnym. U nas każdy potrzebujący może liczyć na pomoc. Pracownik oceni jaka forma wsparcia będzie najlepsza. W minionym roku, który był dla nas dobry, to przybywa osób samotnych, starszych. Kolejne większe spotkanie to śniadanie wielkanocne, ale wcześniej zorganizujemy Walentynki, Dzień Kobiet i Mężczyzn.