Ważna informacja dla kierowców. W Złoczewie trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Wprowadzono objazdy. Jakie szczegóły? ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Miejski w Złoczewie, wykonawca prac prowadzonych na ulicy Burzenińskiej (droga powiatowa) w Złoczewie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zamknął ją dla ruchu. - Jedynie mieszkańcy posesji przy ulicy mają możliwość wjazdu i wyjazdu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazdy. Będą one obowiązywały do czasu poszerzenia jezdni i położenia nowego asfaltu. Orientacyjnie ma to potrwać od dwóch do ponad czterech tygodni. Prosimy o stosowanie się do oznaczeń – apeluje Urząd Miejski w Złoczewie.