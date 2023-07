Uśmiech Dziecka 2023. Zobacz wyniki plebiscytu w powiecie sieradzkim ZDJĘCIA

Sprawdź powiatowy ranking naszej akcji prezentujący dzieci, które dotychczas uzyskały najwięcej głosów w każdym mieście i powiecie. Dzieci, które zdobyły najwięcej głosów w regionalnych rankingach w każdej kategorii, trafią na okładkę gazety, otrzymają główne nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału akcji. Dzieci, które w rankingach regionalnych zajmą miejsca od 2 do 7 także zdobędą nagrody i awans do finału, w którym czeka nagroda - 40 000 zł na realizację marzeń dziecka i rodziny.

Zobacz, kto zdobył najwięcej głosów w Sieradzu i powiecie sieradzkim: