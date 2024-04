Tego jeszcze nie było! Bieg Patriotyczny Ulicami Charłupi Małej

Zofia Dobrzańska rodziła się w Charłupi Małej 1905 roku. Spędziła tutaj 11 lat życia. W 1939 roku organizowała w Wilanowie kursy sanitarne dla harcerek i okolicznych kobiet. We wrześniu służyła w pałacu Branickich jako sanitariuszka, a po kapitulacji organizowała ekshumacje i pochówki żołnierzy poległych na Sadybie i Wilanowie. We współpracy z okolicznymi mieszkańcami stworzyła kwaterę wojskową na cmentarzu wilanowskim. W jej domu przechowywane były wszystkie dokumenty i rzeczy osobiste poległych żołnierzy, które następnie przekazywała rodzinie. Od 1940 roku przystąpiła do konspiracji - najpierw była to organizacja "Warszawianka", potem Związek Walki Zbrojnej, a następnie Armia Krajowa.Razem z mężem wzięła udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka i sanitariuszka. Jej mąż Antoni zginął 1 września 1944 roku. Po wojnie pracowała społecznie w komisjach ZBOWIDU do spraw opieki nad miejscami pamięci. Została odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Zmarła w 1984 roku.

Bieg odbędzie się w następujących kategoriach

-bieg Przedszkolaka z Rodzicem

- dzieci od 7 do 12 lat ( wewnątrz Krainy)

- młodzież 13-17 lat ulicą Osmolińską ok 1,3 km

- marsz dorosłych z kijkami lub bez 5 km

- bieg dorosłych 5km