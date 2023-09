Szkolna kapsuła czasu z Złoczewie. Trwają poszukiwania pamiątki sprzed kilkudziesięciu lat ZDJĘCIA

Poszukiwanie zakopanej w latach 70. ubiegłego wieku kapsuły czasu – jak informuje Urząd Miejski w Złoczewie – trwają na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złoczewie.

- Pamiętam jako uczeń, że napisaliśmy listy do swoich kolegów i koleżanek z przyszłości. Do kapsuły była wsadzona gazeta, a także notatki kim chcemy zostać, gdy dorośniemy - wspomina Jarosław Furmańczyk**, obecnie nauczyciel w złoczewskiej szkole. - To mógł być rok 1975 lub 1976. Pamiętam, że zakopaliśmy kapsułę czasu przy drzewach, które rosną do dzisiaj. Ale nie pamiętam dokładnie miejsca. Nie pamiętam też z czego była wykonana kapsuła.