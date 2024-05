Sieradzki "Żeromski" współpracuje z greckimi uczniami z Liceum Korinos ZDJĘCIA

Uczniowie z Sieradza są w Grecji. "Od początku spotkaliśmy się z ich strony z przyjaznym nastawieniem - czytamy w mediach społecznościowych sieradzkiej szkoły. - Byliśmy siebie bardzo ciekawi. Nasza i ich prezentacja, które przygotowywaliśmy jeszcze przed mobilnością, pozwoliły nam lepiej poznać swoje kraje. O samej szkole Korinos opowiedziała nam dyrektor Jonanna Tsaousidou. Myśmy zainteresowali ich działaniami, które mają miejsce w "Żeromskim". Uczyliśmy greckich kolegów niektórych trudnych polskich słów np. „chrząszcz”, z którym my sami mamy problem. Mieliśmy też pewnego razu okazję obejrzeć taniec w tradycyjnych strojach wykonany przez uczennice szkoły, a wtórował im uczeń, który grał na niezwykłym instrumencie pontiac lyra. Zagraliśmy także fragment meczu siatkówki, a skończyliśmy podczas kolejnej wizyty bez wskazania wygranej drużyny. Któregoś dnia po zajęciach projektowych pojechaliśmy do Starego Panteleimon, gdzie zachwycaliśmy się zabytkowym miasteczkiem położonym 500 m n.p.m. Dostaliśmy również do wykonania zadanie: "produkcja filmowa" na wskazany temat. Dostarczyła nam ona świetnej zabawy, ale i poszerzyła wiedzę geograficzno – przyrodniczą, która jest tematem naszej mobilności".