Szaleństwo! Ponad 1000 motocykli z Polski, Czech i Niemiec na zlocie w Sieradzu ZDJĘCIA

Ta potężna impreza ma także charakter charytatywny, bo zbierane są pieniądze na leczenie Mikołaja Janiaka, który potrzebuje pomocy w walce z postępującą chorobą zaniku mięśni. Rozpoczęła się natomiast mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Potem motocykliści przejechali ulicami miasta wzbudzając duże zainteresowanie sieradzan.

Głównym miejscem zlotu jest natomiast Park Staromiejski, gdzie na scenie amfiteatru trwają występy takich zespołów jak Kroach, Mora. czy Golden Life. Trwa zbiórka krwi zorganizowana wspólnie z Klubem HD Strażaków. Wyróżniający się honorowych dawców uhonorowano odznaczeniami. Są pokazy umiejętności motocyklistów. Jest też symulator Dachowania. Kuszą stoiska gastronomiczne, z lodami, wypiekami domowymi.

- Nadrzędnym celem jest zbiórka pieniędzy na leczenie Mikołaja - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik Stowarzyszenia Motocyklistów Sieradzanie. - Jestem pozytywnie zaskoczony i szczęśliwy tak dużą frekwencją motocyklistów, a przyjechali nie tylko z Sieradza, ale Błaszek, Burzenina, Zduńskiej Woli, Wielunia, Łowicza, Rozprzy, Łęczycy, Piotrkowa, Bełchatowa, Skierniewic i oczywiście Łodzi. Mamy też gości z Kalisza, Turku, Konina, Opola, Warszawy, Warmii, Mazur, Śląska. Motocykliści to wielka rodzina i jak chodzi o pomoc charytatywną, to wszyscy się zbieramy i nieważne z jakiej jesteśmy frakcji, czy opcji, wszyscy się szanujemy i dla nas nie ma podziałów. Na wszystkich czeka mnóstwo niespodzianek, konkursów. Ogromnie ważna jest zbiórka krwi. W tamtym roku zebraliśmy 20 litrów, ale patrząc na dzisiejszą frekwencję liczę, że będzie lepiej. Sieradz jest piękny i zawsze was wszystkich zaprasza.