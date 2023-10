Syn batiuszki z katedry piotrkowskiej strzelił w debiucie gola dla Concordii FOTO

Drużyna prowadzona przez trenera Pawła Płomińskiego pokonała na wyjeździe LZS Mierzyn 2:0 (0:0), mimo że przez większość meczu grała w osłabieniu, bo w 49 minucie czerwoną kartką upomniany został bramkarz Jakub Pietrzyk. Wyszła jednak na prowadzenie po golu Artura Jędrzejczyka, a zwycięskiego gola strzelił urodzony w 2007 roku Igor Jakimiuk. Był to dla niego debiut w seniorskim zespole.

– Do składu na mecz w Mierzynie włączeni zostali po raz pierwszy Igor Jakimimiuk wraz z Milanem Latochą - mówi Paweł Płomiński. - Ten drugi jest o rok młodszy od Igora, który pojawił się na boisku w 85 minucie. Najpierw po odważnej indywidualnej akcji wywalczył rzut rożny. Następnie zachował zimną krew w sytuacji sam nam sam z bramkarzem i posłał piłkę pomiędzy jego nogami, by ta następnie wylądowała w siatce. Dodam, że strzelec gola pojawił się w naszym klubie w wieku sześciu lat. Trenowali z nami jego starsi dwaj bracia Dawid i Eliasz, którzy skończyli treningi na etapie grup młodzieżowych. Igor od początku się wyróżniał zarówno na boisku jak i po za nim. 22 maja 2022 podczas meczu w Rzeczycy, grając o dwa lata w starszym roczniku, doznał poważnej kontuzji stawu kolanowego. Po długiej rehabilitacji do zajęć w klubie wrócił dopiero w trakcie tegorocznego letniego okresu przygotowawczego, choć w międzyczasie borykał się ponadto z leczeniem wrastającym się paznokciem. Jesienią rozegrał kilka spotkań ligowych w roczniku 2007, by niespodziewanie zadebiutować w seniorach. Warto dodać, że to drugi zawodnik z rocznika 2007, który w tym sezonie strzelił dla nas gola. Także w debiucie udało się to uczynić Hubertowi Bujakowskiemu, który wykorzystał rzut karny w przegranym meczu z Pilicą Przedbórz 2:6.