Sylwestry pod chmurką w Sieradzu. Zobacz jak wyglądały plenerowe imprezy. Od ostatniej minęło 8 lat. Jak witano Nowy Rok? ZDJĘCIA

Sylwestrowe zabawy pod chmurką, na których witano Nowy Rok, organizowane były na placu Wojewódzkim, po czym przeniosły się na zrewitalizowany Rynek. Tu miał miejsce ostatni plenerowy Sylwester, na który zaprosiło mieszkańców miasto. Uwierzycie, że to już 8 lat temu? Uczestniczyliście w tych zabawach? Rozpoznajecie siebie lub znajomych? Zapraszamy do oglądania zdjęć dokumentujących plenerowe imprezy na przestrzeni kilku lat.

