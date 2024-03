Sieradz. Warsztaty filmowe dla uczniów szkół srednich ZDJĘCIA

– W czasie warsztatów uczymy młodych ludzi podejścia do tego, żeby zobaczyć w filmie narzędzie do wypowiadania się o swoich ideałach, o swoich obserwacjach rzeczywistości, o swoim widzeniu historii – mówi reżyser Waldemar Czechowski.

Warsztaty odbyły się w ramach 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci, który organizuje Stowarzyszenie Scena Kultury.

Na czwartek (21 marca) zaplanowano z kolei uroczystą Galę Retrospektywy Festiwalu, podczas której bohaterom walki o wolność i niepodległość wręczone zostaną Sygnety Niepodległości i Drzwi do Wolności.