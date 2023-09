Ruszyła nowa inwestycja w Złoczewie. Możliwe utrudnienia w ruchu. Jakie szczegóły? ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Miejski w Złoczewie, mowa o rozpoczętej budowie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na osiedlu Kopernika w Złoczewie. - W związku z pracami mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu, za które przepraszamy.

Całkowity koszt inwestycji – jak uzupełnia złoczewski magistrat - to ponad 3.3 mln zł. Pozyskane środki zewnętrzne to prawie 2.4 mln zł. Planowany termin realizacji inwestycji to koniec bieżącego roku.