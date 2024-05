Babski Kiermasz Sieradz - Wyprzedaż Garażowa w Sieradzu. Na wydarzenie po raz drugi zaprosili społecznicy z Cudosfery ZDJĘCIA

Katarzyna Dużyńska z Cudosfery z satysfakcją podkreśla, że pomysł okazał się trafiony, stąd druga edycja i zapowiedź cyklicznej organizacji przedsięwzięcia. - Sprzedających mamy porównywalną ilość w odniesieniu do pierwszej edycji, ale już kupujących jest zdecydowanie więcej, więc mamy nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej.

Skąd pomysł? - Trochę go podkradałam od mojej koleżanki ze studiów, która jest z Kłobucka. Organizuje w swoim mieście taki babski kiermasz już po raz dziesiąty raz i u nich się to przyjęło rewelacyjnie. Postanowiliśmy więc, by spróbować i w Sieradzu. Planujemy zresztą dużo więcej innych wydarzeń, mamy więc nadzieję, że kolejne osoby włączą się w nasze działania – zapowiada.