Pilne! Tragedia na Jeziorsku, 24-latek utonął mimo 50 minutowej reanimacji ZDJĘCIA

- To było w Zaspach Miłkowskich - opowiada jeden ze świadków tragedii. - Wędkarze podnieśli larum, że jakieś 15 metrów od brzegu płynie mężczyzna, ale słabnie i nie ma już siły i znika pod wodą. Szybko popłynęliśmy łódką w jego stronę, ale nie było już go na powierzchni. Zaczęliśmy poszukiwania i jeden ze strażaków z Jeziorska wyciągnął go z dna. Wtedy pozostali uczestnicy akcji dołączyli do niego i przetransportowali mężczyznę na brzeg. Natychmiast rozpoczęła się reanimacja, bo byli już na miejscu ratownicy. Trwała ona jakąś godzinę, ale niestety nie przyniosła efektu. Stwierdzono zgon.