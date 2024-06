Opieka koordynowana w przychodniach POZ to możliwość leczenia częstych schorzeń u swojego stałego lekarza. Ta opcja jest w regionie łódzkim

W ramach opieki koordynowanej pacjent w POZ może liczyć na pomoc tzw. koordynatora. To osoba, np. z rejestracji, która pomoże mu zorganizować proces leczenia

Coraz więcej przychodni POZ w regionie łódzkim oferuje pacjentom tzw. opiekę koordynowaną, czyli możliwość leczenia najczęstszych schorzeń u lekarza rodzinnego. To duże ułatwienie zwłaszcza dla osób z mniejszych miejscowości.

Opieka koordynowana w przychodniach POZ. Dla jakich schorzeń?

Opieka koordynowana to rozwiązanie wprowadzane obecnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kolejnych przychodniach POZ. Zwiększa ono zakres leczenia i badań, które są dostępne u lekarza pierwszego kontaktu. Opieka koordynowana przeznaczona jest dla pacjentów z najczęstszymi schorzeniami przewlekłymi dotykającymi Polaków: kardiologicznymi, diabetologicznymi, endokrynologicznymi, a także z chorobami płuc i nerek. Wcześniej leczenie większości takich schorzeń wymagało wizyt w poradniach specjalistycznych. W opiece koordynowanej znaczna część pacjentów nadal będzie się leczyć w swojej stałej poradni POZ. Chcesz wiedzieć więcej o opiece koordynowanej? Sprawdź na stronie internetowej NFZ:

Opieka koordynowana w POZ. Jak to działa? To duże ułatwienie zwłaszcza dla pacjentów starszych i z małych miejscowości, dla których konsultacja w poradni specjalistycznej często wymaga kłopotliwego dojazdu do większego miasta. Teraz większą część leczenia będą odbywać blisko domu. Dodatkowo pozostaną pod opieką lekarza, który zna historię ich chorób i do którego mają zaufanie.

Jak w praktyce wygląda opieka koordynowana?

W dotychczasowym systemie gdy lekarz pierwszego kontaktu podejrzewał u pacjenta na przykład nadciśnienie lub inne choroby układu krążenia, niemal automatycznie kierował go do poradni kardiologicznej. Z wystawionym skierowaniem pacjent musiał czekać w kolejce na pierwszą wizytę u specjalisty, a później na badania i leczenie. Teraz pacjent dalej jest prowadzony przez lekarza POZ, co przyspiesza diagnozę i pomoc.

Nie oznacza to jednak, że pacjent traci dostęp do specjalisty. W razie potrzeby lekarz POZ może nadal wystawiać pacjentowi skierowania. Takie skierowania dotyczą zwłaszcza trudniejszych czy mniej typowych przypadków, z którymi lekarz rodzinny nie jest w stanie sobie poradzić.

Ale lekarz rodzinny może też… sam zgłosić się do lekarza specjalisty na konsultacje podczas których omówi przypadek swojego pacjenta, a uzyskane wskazówki wdroży w leczeniu. Lekarz w przychodni POZ w ramach opieki koordynowanej zyskuje też możliwość zlecania większej niż w tradycyjnym POZ liczby badań. Nowe możliwości dotyczą np. badań tarczycowych, EKG wysiłkowego, holtera EKG, echa serca, czy USG dopplerowskiego kończyn dolnych. Co więcej w przypadku pacjenta z cukrzycą lekarz POZ może też wysłać go na konsultacje dietetyczne. Na takie badania Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje przychodniom dodatkowe środki finansowe.

Nowości w opiece koordynowanej: plan leczenia, edukacja, pomoc koordynatora

Opiece koordynowanej podlegają często pacjenci ze schorzeniami wynikającymi ze stylu życia. Dlatego w ramach opieki pacjent otrzymuje też wiedzę o tym, jak żyć ze swoją chorobą. Dostaje także uzgodniony pomiędzy nim a lekarzem Indywidualny Plan Opieki Medycznej. Do tego planu pacjent może zawsze zajrzeć przez swoje Internetowe Konto Pacjenta, ma on też być zachętą do zaangażowania się w leczenie. Zupełną nowością jest też obecność w przychodni POZ tzw. koordynatora. To zatrudniona w przychodni osoba, która odpowiada za organizację i logistykę procesu leczenia. Taki koordynator umawia pacjenta na zlecone przez lekarza wizyty i badania, a także… przypomina mu o ich terminach. Taką funkcję może pełnić np. rejestratorka lub pielęgniarka w POZ.

Które przychodnie POZ w Łódzkiem mają już opiekę koordynowaną?

Możliwość opieki koordynowanej wprowadza coraz więcej przychodni POZ w województwie łódzkim. Obecnie jest ona dostępna w 274 placówkach, z tego 117 jest na terenie Łodzi, a aż 157 w mniejszych miejscowościach regionu. Placówek tych z miesiąca na miesiąc przybywa, a dodatkowo przychodnie oferujące już taką opiekę często rozszerzają je na kolejne obszary. Na przykład w maju Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi poszerzyło opiekę koordynowaną o pacjentów ze schorzeniami nefrologicznymi.

Aktualną listę przychodni POZ oferujących w ramach NFZ opiekę koordynowaną oraz jej zakres pacjenci z Łódzkiego mogą znaleźć na dedykowanej stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.koordynowana.nfz.gov.pl.

Wideo Pierwsza śmiertelna ofiara ptasiej grypy H5N2