Nowa droga została oddana do użytku w gminie Błaszki ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Miejski w Błaszkach, uroczyste oddanie do użytku kolejnego odcinka zmodernizowanej drogi nastąpiło w ramach inwestycji o wartości ponad czterech milinów złotych zrealizowanej w tym roku przez samorząd gminny. Mieszkańców Kamiennej-Wsi ucieszył zmodernizowany odcinek o długości 500 metrów. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyły władze samorządowe z burmistrzem Błaszek Piotrem Świderskim na czele. W ramach podziękowania – jak relacjonuje błaszkowski urząd -najmłodsi mieszkańcy Kamiennej wręczyli burmistrzowi skromny bukiet kwiatów. A włodarz gminy życzył zgromadzonym licznie mieszkańcom i użytkownikom, aby nowo oddana do użytku droga służyła wszystkim jak najdłużej, a przede wszystkim, by była bezpieczna.