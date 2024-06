Rodzinny Dzień Dziecka sieradzkiej Cudosfery. Na imprezie w Bogumiłowie-Kolonii była moc atrakcji ZDJĘCIA

Prócz wspomnianej familijnej gry terenowej z przeszkodami na Rodzinnym Dniu Dziecka Cudosfery na uczestników czekały atrakcje w postaci: pokazu sprzętu ratowniczego i wodnego, wystawy broni, survivalu, wioski rycerskiej, sportowych zabaw oraz grill i kawiarenka. Wstęp dla chętnych był bezpłatny.

Rodzinny Dzień Dziecka Cudosfery odbył się po raz pierwszy. - To absolutna nowinka, którą wymyśliliśmy sobie zaledwie dwa miesiące temu, tym bardziej cieszy nas, że impreza „zażarła”. Te tłumy gości to dla nas coś niesamowitego – podkreśla z satysfakcją Mateusz Dużyński z Cudosfery. - A pomysł wyszedł od naszych dzieci. Gdy organizowaliśmy w ten dzień zabawy dla najmłodszych, także naszych znajomych, to bawiły się zawsze do upadłego. Poprosiły, żeby zrobić tym razem coś nowego, tak się stało i postanowiliśmy zaprosić innych. Wszystko pod kątem bezpieczeństwa, bo tym zajmuje się nasza fundacja.