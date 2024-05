Legendarna grupa Clan of Xymox wystąpiła w Zduńskiej Woli. Zjechali się fani z całej Polski ZDJĘCIA

Clan of Xymox – jak przypomina Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli - to holenderska grupa muzyczna założona w 1981 r., legenda muzyki alternatywnej. Ich unikalne brzmienie łączące darkwave, post-punk i gotyckie elementy uczyniło ich jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w swoim gatunku. Zespół zyskał światową sławę dzięki kultowym utworom takim jak „A Day”, „Louise” i „Jasmine and Rose”.

Zespół wystąpił w sali kameralnej MDK Ratusz w ramach projektu ,,Miasto Muzyka”. - To był niepowtarzalny klimat, pełen energetycznych dźwięków i poruszających tekstów występ – z satysfakcją podkreślają organizatorzy wyliczając, że na zduńskowolskim koncercie Clan of Xymox pojawili się nie tylko fani z regionu, ale całej Polski: ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Rabki czy Zamościa.

Zapraszamy do naszej fotorelacji.