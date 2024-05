Startują dni Sieradza! Moc atrakcji nas czeka! Będzie strefa kibica! ZDJĘCIA

- Przyzwyczailiśmy się, że Dni Sieradza to tylko dwa, trzy dni zabawy. W tym roku, podobnie, jak to było w 2023, chcielibyśmy zaproponować sieradzanom rozwiązanie, w którym okazją do zabawy będzie cały czerwiec - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza

Dni Sieradza 2024 to ponad miesiąc różnego rodzaju atrakcji, przygotowanych z myślą zarówno o tych najmłodszych, o młodzieży, osób dojrzałych oraz seniorów. - Podobnie, jak w ubiegłym roku, sieradzanie w sezonie będą mogli wybierać wśród wielu mniejszych imprez organizowanych niemal co tydzień, a same Dni Sieradza potrwają cały miesiąc - wyjaśnia kierownik referatu promocji Urzędu Miasta Sieradza Michał Sitarek.

Świętowanie zacznie się już 25 maja Sieradzkimi Wrotami Czasu, które tradycyjnie odbędą się na wzgórzu zamkowym. W tym roku czeka jeszcze więcej historycznych atrakcji, a "podróż w czasie" odbędziemy do czasów wczesnego średniowiecza.