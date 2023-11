Jarmark Bożonarodzeniowy w Złoczewie 2023 już za miesiąc. Czas zgłoszeń. Zobacz ZDJĘCIA z ubiegłorocznej imprezy

Kolejna edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Złoczewie odbędzie się w sobotę 16 grudnia 2023 roku. Jak zapowiada Urząd Miejski w Złoczewie tym razem stoiska regionalne, wystawcy rękodzieła i sztuki, stoiska z ciepłymi daniami i przedsiębiorcy oferujący w swojej ofercie artykuły o tematyce okołoświątecznej będą rozstawieni przy Placu Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie. Do 4 grudnia 2023 roku magistrat przyjmuje formularze zgłoszeniowe od chętnych. Szczegóły imprezy, w tym regulamin jarmarku oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie TUTAJ. KLIKNIJ W LINK.

Jak przebiega Jarmark Bożonarodzeniowy w Złoczewie? W galerii można obejrzeć zdjęcia z ubiegłorocznej edycji, która odbyła się na odnowionym targowisku miejskim. Burmistrz Złoczewa Dominik Drzazga przytakiwał, że jarmark to dobra okazja, by skupić w świątecznej atmosferze całą społeczność. - Możemy się spotkać, kupić lokalne produkty, wspomóc koła czy placówki z terenu gminy. Zapraszamy do oglądania.