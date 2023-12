Jarmark Bożonarodzeniowy w Złoczewie 2023. Czym wabiły świąteczne stoiska, które zawitały na Plac Ruszkowskiego? ZDJĘCIA

Wśród stoisk nie mogło zabraknąć tych wystawionych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Złoczew. To świetna sposobność, by się pokazać? - Zawsze, gdy tylko mamy okazję uczestniczyć w takich imprezach, z chęcią bierzemy w nich czynny udział. - Staramy się pokazać zawsze z w miarę dużą ilością produktów, by wszystko wyglądało atrakcyjnie i smacznie stawiając zawsze na tradycję - przytakuje Dorota Tomczyńska, przewodnicząca KGW w Broszkach wyliczając, że na tegorocznym jarmarku wśród wigilijnych potraw koła znalazła się kapusta z grzybami po żydowsku, zupa grzybowa, łazanki i obowiązkowy czerwony barszczyk, nie mówiąc o smakowitych ciastach.