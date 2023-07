Gmina Wróblew na Google Street View. Najlepsze ujęcia sprzed lat

Gmina Wróblew na Google Street View

Google Street View to popularna usługa, która przy użyciu milionów panoramicznych zdjęć przenosi świat realny do wirtualnego. Dzięki niej w dowolnej chwili możesz zajrzeć w dowolny zakamarek wybranej miejscowości. My również postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i przespacerować się tym razem po gminie Wróblew. Zobaczcie kto i w jakich okolicznościach został przyłapany przez obiektyw Google.