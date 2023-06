Czipobus w Sieradzu. Miłośnicy zwierząt będą mogli darmowo oznakować swojego pupila. Kiedy i gdzie? Jakie szczegóły akcji?

Organizatorzy wydarzenia to: Safe Animal, Gabinet Weterynaryjny MAGvet i Fundacja Schroniska Funny Pets w Czartkach. Czipobus, czyli mobilny Punkt Czipowania Fundacji Safe Animal przyjedzie do Sieradza i stanie na Skwerze za Inwarem przy ulicy Bohaterów Września 61. Akcja zaplanowana na niedzielę 16 lipca odbędzie się w godzinach od 10.00 do 13.00.

- Tego dnia pracownicy Fundacji całkowicie darmowo zaczipują każdego przybyłego na miejsce pupila – zachęcają organizatorzy i apelują. - Właścicielu zwierzaka! Czipujesz – Ratujesz. Pomóż swoim pupilom bezpiecznie wrócić do domu.