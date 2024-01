Tłumy na targach ślubnych w Łodzi. Do ślubu karetą, za talerzyk 350 złotych ZDJĘCIA

Dużym zainteresowaniem cieszyły się między innymi suknie ślubne. Uszycie kreacji kosztuje obecnie około trzech tysięcy złotych. Sprowadzenie kreacji z Hiszpanii czy Włoch może kosztować nawet 10 razy więcej.

Z kolei ceny za tzw. talerzyk w restauracjach lub salach ślubnych to aktualnie około 350-370 zł. W cenie jest pięć dań gorących, ciasto, a czasami też dekoracja sali.

Czym młodzi jadą do ślubu? Obecnie modne są kabriolety, choć w ofercie są także pojazdy zabytkowe, a nawet stylowe powozy, w tym karety.

- Jest więc powóz wykonany na wzór rosyjskiej zauszki, czyli taki którym jeździł car - mówi Robert Krajewski, wystawca z Wielunia, który oferował na targach ślubnych przyszłym młodym parom stylowy powóz z parą koni.

Wynajęcie samochodu to wydatek od 1200 do 1500 zł, a powozu od 2200 do 2500 zł.