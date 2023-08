Tajniki dawnych rzemiosł - stolarstwo. Ponadczasowa wystawa w Muzeum Okręgowym FOTO

Wystawa powstała ze zbiorów sieradzkiego kolekcjonera i hobbysty, Romana Jagielskiego zaś patronat kuratorski nad wystawą objęły panie kustosz sieradzkiego muzeum Karolina Antczak i Anna Piestrzeniewicz. Gościem specjalnym wydarzenia był natomiast Wacław Witkowski , absolwent Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Kilkadziesiąt osób przybyłych na otwarcie wystawy miało okazję wysłuchać prelekcji o drzewach, ich znaczeniu oraz różnych sposobach wykorzystania drewna, które jest fantastycznym, naturalnym produktem z którego możemy korzystać do woli i bez którego nie potrafimy żyć. Z kolei Roman Jagielski omówił i zaprosił zebranych do obejrzenia zabytkowych już narzędzi stolarskich, które zostały podzielone na kilka grup. Wśród nich znalazły się narzędzia do podtrzymywania drewna, wymierzania i znaczenia, cięcia, wyrównywania oraz kształtowania.

Cennym dodatkiem do wystawy był darmowy egzemplarz katalogu prezentujący omawiane i eksponowane przedmioty oraz narzędzia. Zebrani mogli również skorzystać ze specjalnie przygotowanego na tę okazję słodkiego poczęstunku. Obecnie prezentowana wystawa jest niewątpliwie wielką gratką dla osób zainteresowanych przeszłością stolarskiego rzemiosła często nazywanego sztuką szlachetnej pracy w drewnie.