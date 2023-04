Szkoła Podstawowa nr 1 Sieradz ma 100 lat! Marszobieg na zacny jubileusz

Marszobieg zaplanowano na 5 maja (piątek) w godzinach od 17 do 19 na ulicy Reymonta. Chętni do udziało w imprezie powinni do 28 kwietnia wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie szkoły w zakładce Szkoła/ 100-lecie szkoły https://sp1sieradz.pl/szkola/100-lecie-szkoly/).

Jak informuje dyrektor szkoły Piotr Bakowicz, dystans do pokonania ze startem i metą na stacji benzynowej przy ul. Reymonta, to około 6000 metrów. Na najlepszych czekają nagrody, a jest to dopiero początek świętowania zacnego jubileuszu.

