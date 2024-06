Sieradzki Urząd Miasta poszukuje wolontariuszy na Open Hair Festiwal ZDJĘCIA

"Szukamy wolontariuszy do kolejnej edycji Sieradz Open Hair Festival, który odbędzie się 19-21 lipca 2024 - czytamy na stronie Urzędu Miasta. - Potrzebujemy ambitnych i przebojowych osób (powyżej 16 roku życia) do grup: organizacyjnej do pomocy podczas przygotowań oraz medialnej, która zajmie się m.in. relacją z festiwalu w mediach społecznościowych".