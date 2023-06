Rezerwy Warty Sieradz mistrzem Keeza Klasy Okręgowej!

Gole: Łukasz Kołodziej, Kacper Małoszek - Jakub Janiszewski 3, Paweł Lisiecki, Kacper Chachuła, Łukasz Mitek, Kamil Pluta.

Okazuje się, że zarząd sieradzkiego klubu, który zbierze się w najbliższych dniach, może zmienić zdanie co do awansu rezerwistów do IV ligi. Po tym jak pierwszy zespół utrzymał się w III lidze, Warta II może dostać szansę występów w IV, choć pierwotnie tego nie zakładano. Jeśli jednak zrezygnuje, to o czwartoligowe punkty będzie walczyła Warta Działoszyn, która w popołudnie wygrywała na boisku w Buczku z Tęczą Brodnia 4:1 (4:0). Trzy gole strzelił Cezary Stefańczyk, a jednego Krystian Nagieł. Bramkę dla pokonanych zdobył Dominik Janeczek (rzut karny).