Przedstawienie rodziców wystawione z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu nr 3 w Sieradzu. Najmłodsi obejrzeli żywiołową Rzepkę ZDJĘCIA

Rodzice z okazji Dnia Dziecka przygotowali dla swoich pociech uczęszczających do Przedszkola nr 3 w Sieradzu „Rzepkę” autorstwa Juliana Tuwima. Żywiołowe było wykonane, nie mniej żywiołowa reakcja widowni. Przedstawienie zwieńczyły wspólne tańce do utworu „Witajcie w naszej bajce” z najnowszej adaptacji „Akademii Pana Kleksa”. A na aktorów na koniec czekały „Oscary” przyznane przez placówkę. Zapraszamy do naszej fotorelacji.