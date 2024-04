Przed nami II tura wyborów samorządowych 2024. Gdzie możesz oddać głos w Sieradzu?

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Ile zarabiają radni gminy, powiatu, miasta i województwa?

Wysokość diety przysługującej radnemu gminy w 2024 r. nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej. Kwota ta wynosi 1789,42 zł. Maksymalna wysokość diety radnego gminy w 2024 r. może wynieść 4 294,61 zł. Należy dodać, że maksymalna wysokość diety zmienia się w zależności od liczby mieszkańców danej gminy. W przypadku gminy powyżej 100 tys. mieszkańców radny może otrzymać 100 % jej maksymalnej wysokości, od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców może to być 75 %, a w przypadku gminy poniżej 15 tys. mieszkańców jest to 50 % maksymalnej wysokości diety.

Wysokość diety przysługującej radnemu powiatu wynosi maksymalnie 2,4 – krotność kwoty bazowej, która określona jest w ustawie budżetowej. W 2024 r. wynosi ona 1789,42 zł. Oznacza to, że maksymalna wysokość diety radnego powiatu może wynieść 4 294,61 zł. Ponadto może się ona zmieniać w zależności od ilości mieszkańców w danym powiecie.

Wysokość diety przysługującej radnemu miasta w 2024 r. wynosi maksymalnie 2,4 – krotność kwoty bazowej, która określona została w ustawie budżetowej. Kwota ta wynosi 1789,42 zł. Wysokość diety radnego miasta może więc wynieść maksymalnie 4 294,61 zł. W niektórych przypadkach nie jest to jednak ostateczna kwota, ponieważ w zależności od wielkości gminy może ona ulec zmianie.

Wysokość diety radnego sejmiku wojewódzkiego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej. W 2024 r. wynosi ona 1789,42 zł. Radny sejmiku wojewódzkiego może więc liczyć na dietę w wysokości 4 294,61 zł. Nie jest ona uzależniona od wielkości regionu, tak jak w przypadku rad gminy, miasta lub powiatu.