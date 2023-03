Pokazowa lekcja wychowania fizycznego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu FOT

Kilkudziesięciu uczniów z całego regionu uczęszczających do tej klasy łączy naukę z treningami pod okiem doświadczonych szkoleniowców, jak choćby Robert Trojszczak.

Prezentowano to na specjalnie zorganizowanej lekcji pokazowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szkoła zamierza w ten sposób zachęcić młodzież z całego województwa do dołączenia od września do klasy o profilu piłkarskim.

- W ubiegłym roku z inicjatywy dyrekcji szkoły i Warty Sieradz powstała klasa sportowa w której kształcą się piłkarze, ale także przedstawiciele innych dyscyplin sportu - mówi Tomasz Jóźwik, prezes Warty Sieradz. - To był projekt pilotażowy, więc były obawy jak to się przyjmie. Okazało się, że zainteresowanie projektem przerosło nasze oczekiwania. Mamy teraz dzieci nie tylko z Sieradza i powiatu sieradzkiego, ale także ościennych powiatów. Korzystając z tych doświadczeń robimy nabór na kolejny rok szkolny. Malo tego, liczymy że będzie to cykliczny projekt umożliwiający przygodę ze sportem, nie tylko piłką nożną.