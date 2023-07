Piłkarka mająca na koncie grę w seniorskiej reprezentacji Polski podpisała kontrakt z UKSSMS Łódź. - Miałam ofertę przedłużenia kontraktu w poprzednim klubie, ale odmówiłam - mówi sieradzanka. - Różne powody zadecydowały o tym, by nie kontynuować grę w hiszpańskiej lidze, od sportowych poprzez osobiste. Pojawiły się także egzotyczne opcje kontynuacji kariery i były to Japonia oraz Meksyk. Zdecydowałam się jednak podpisać kontrakt w łódzkim klubie UKS SMS. W klubie będę piłkarką oraz asystentką trenera Marka Chojnackiego. O ile rolę piłkarski doskonale znam, o tyle rola asystentki jest dla mnie nowa. Mam nadzieję, że współpracując z trenerem Markiem Chojnackim w roli asystentki a także grając na boisku będę miała możliwość spojrzenia na to co dzieje się na boisku z dwóch stron. Dodatkowo w tym sezonie rozpoczynam kurs trenerski UEFA A+B, by móc swoje doświadczenie podeprzeć wiedzą teoretyczną oraz doświadczeniem zebranym ze specyfiki prowadzenia kursu.