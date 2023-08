Oficjalnie: Prezydent Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu i Senatu 15 października Dariusz Piekarczyk

Prezydent Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu i Senatu 15 października Fot. Adam Jankowski

Kierując się treścią otrzymanej pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku - poinformował we wtorek prezydent Andrzej Duda.