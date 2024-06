Motocykliści z grupy "Sieradzanie" zawitali do dzieci z Rafałówki ZDJĘCIA

- Jako, że pogoda dopisała to i przejażdżki motocyklami z dziećmi były idealne - mówi Jacek "Blacha" Mikołajczyk, sternik "Sieradzan" - Prz okazji dziękujemy dzieciom ze Szkoły Podstawowej we Wróblewie za zbiórkę pomocy naukowych, zeszytów, pisaków i przyborów szkolnych, które podarowaliśmy w ich imieniu dzieciakom z Rafałówki. My przekazaliśmy jeszcze słodycze oraz kilka chwil spędzonych z nami na motocyklach. Po przejażdżkach była regeneracja sił przy suto zastawionym stole .