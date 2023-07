Mateusz Ludwikowski bramkarzem trzecioligowej Warty Sieradz!

Mateusz Ludwikowski piłkarskie szlify zbierał w juniorach Pogoni Nowe Skalmierzyce, Calisii Kalisz, a także Lecha Poznań. W 2019 roku trafił do Widzewa Łódź, gdzie już wkrótce występował w drużynie rezerw. W sezonie 2021/22 został też zgłoszony do kadry pierwszego zespołu. Miniony rok spędził natomiast na wypożyczeniu we wspomnianej Pogoni, dla której rozegrał 21 spotkań w 3. Lidze (grupa 2).

Jego ojciec Marcin rozegrał w ekstraklasie 25 meczów, a w roku 1997 został mistrzem Polski z Widzewem Łódź.